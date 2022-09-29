藍指高雄停電又高房價 綠：個案勿過度解讀

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（中央社記者王承中、郭建伸台北29日電）國民黨團今天召開記者會，批評高雄市停電、浮屍及高房價，市民不幸福，呼籲高雄市政府拿出改善方法。民進黨團幹事長羅致政表示，雖然有個案，但多數民眾滿意高雄市長陳其邁的施政表現，不必過度放大解讀。

國民黨立法院黨團首席副書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎、國民黨高雄市議員參選人許采蓁，以及國民黨高雄市長參選人柯志恩競辦發言人呂謦煒等人，今天在立法院召開「停電、浮屍、高房價，陽光高雄不幸福」記者會。

謝衣鳯表示，本月高雄出現8次無預警停電，但高雄拿到台電促進電力發展的補助，遠高於新北、台中，顯見陳其邁主政下的高市府，根本沒想要解決供電穩定問題，把停電當作喝水吃飯，習以為常。

謝衣鳯指出，從今年3月以來，高雄已發現21具浮屍，代表陽光高雄的人民並不幸福。高雄擁有全國最多的社福中心，代表中央對高雄的補助並沒有不足，為何高雄人仍然不幸福，高市府應檢討施政態度。

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另外，謝衣鳯表示，根據民團OURs都市改革組織指出，高雄社宅的興建是六都之末，顯見高市府根本未重視小市民居住權益。台積電要在高雄設廠，小市民還未享受到好處，就先嚐到房價增加的惡果，高市府該如何解決。請行政院、高市府拿出政策及具體改善方法，給市民一個交代。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問表示，從民調、雜誌調查中都可見，絕大多數民眾滿意陳其邁的施政表現，雖然有個案，但國民黨團不必過度放大解讀。（編輯：翟思嘉）1110929