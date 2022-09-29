台日青創經驗交流會 林佳龍：帶領新北國際接軌

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席青年新創推動地方創生台日經驗交流座談會表示，新北是可塑性極高的城市，希望能帶領城市和國際接軌。

林佳龍今天出席民進黨新北市議員參選人山田摩衣所舉辦「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會，與台灣日本研究院理事長李世暉等人暢談地方創生和觀光政策。

林佳龍表示，他擔任台中市長、交通部長任內推動「觀光立國」、「觀光主流化」、「觀光圈企業聯盟」政策，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的發生，對觀光是大壞，也大好。

他表示，當疫情過後，每一個國家國門打開，起跑點都一樣，所以他花很多時間推動防疫紓困、觀光轉型，包含元宇宙等「要推動觀光，中央政府投入資源整合，由下而上非常重要」。

林佳龍表示，台日間有很多文化相似的地方，也有很好的友誼，可以做為策略突破。推動地方創生、觀光，年輕人是很重要的主體、媒介，所以要讓年輕人留下或返鄉。這樣地方才會有生命。

林佳龍指出，新北市是台灣的縮影，從都市計畫、交通、水利，就像人的循環系統，一定要打破本位主義，彼此整合，創造能夠「食宿郵購行」的觀光體驗，過去他也很積極在推動，希望成為能真正帶領城市和國際接軌的領導者，他會和大家一起努力讓新北成為台灣的新都。（編輯：張銘坤）1110929