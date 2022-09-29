成立農漁會後援會 楊文科續推做好基層農村建設

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國民黨新竹縣長參選人楊文科（前左）29日舉行農漁會後援會成立大會，楊文科致詞表示，將持續做好農路、水路以及水土保持等基層農村建設，繼續照顧農友。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月29日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣長楊文科競選連任，今天成立農漁會後援會，楊文科出席致詞表示，將持續做好農路、水路以及水土保持等基層農村建設，繼續照顧農友。

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天舉行農漁會後援會成立大會，楊文科表示，過去4年，新竹縣政府投入新台幣10億餘元，改善農路、水路及水土保持，讓農友在耕作時，能更加順利、方便。

楊文科說，此外，縣府在中小學營養午餐部分，透過農會採購有機蔬菜，不僅能讓孩子吃到新鮮蔬果，同時也照顧農友生活與收入。

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新竹縣農會總幹事李筱華出席致詞表示，楊文科提出讓學生吃在地有機蔬菜後，縣農會進而成立有機蔬菜平台，讓後山、在地農民種植的有機蔬菜送到中小學生的午餐中，讓學生吃得健康，也照顧在地小農。

縣農會理事長陳耀雄致詞說，肯定楊文科對各級農會成立新農民市場、農村社區小舖、直銷站等都傾力協助，還提升肥料糧倉等設備，更訂定新竹縣的農業政策白皮書，為農村、農民找到新希望。（編輯：張銘坤）1110929