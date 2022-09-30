蔣萬安提5歲納入義務教育 陳時中：應與中央溝通

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國民黨台北市長參選人蔣萬安提出逐步實施5歲幼兒納入義務教育政見；民進黨台北市長參選人陳時中（中）30日受訪時對此表示，這不是台北市政府就能夠做的事情，要跟中央有一些溝通，才有可能性。中央社記者蕭博文攝 111年9月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天提出逐步實施5歲幼兒納入義務教育政見，民進黨台北市長參選人陳時中對此表示，這不是北市府就能夠做的事情，應與中央溝通才有可能性。

蔣萬安上午舉行教育政策發布會，主張逐步實施5歲幼兒納入義務教育；陳時中則是在出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會活動前接受媒體聯訪時，針對蔣萬安政見做出回應。

陳時中表示，5歲要納入義務教育應該不是台北市政府就能夠做的事情，但提出這樣的政見代表對義務教育向下延伸的肯定，要跟中央有一些溝通，才有可能性。

媒體追問是否願意針對5歲納入義務教育與中央溝通，陳時中說，當然願意跟中央溝通，義務教育向下延伸是基本概念，要跟中央充分配合。

另一方面，籃壇日前發生PLG新北國王「新台灣人」戴維斯的本土、洋將認定爭議，蔣萬安昨天在臉書發表與戴維斯的合照，並表示要捍衛歸化球員權益；媒體今天問陳時中對此事的看法，陳時中說，關心公共事務是好事，但競選的時候這個團隊比較愛割稻尾，這也是蔣萬安團隊表現的方式之一。

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此外，媒體人周玉蔻爆料蔣萬安的父親過往緋聞惹議，有媒體報導陳時中在內部會議堅持不切割周玉蔻；陳時中今天回應說，他一向的態度就是跟大家合作，當然不合理的地方會發出聲音，但是並沒有要刻意跟誰切割。

媒體還問到，陳時中日前在臉書針對周玉蔻風波發表文章，提到「破曉天光時，總會撥雲見日」，遭台北市長柯文哲揶揄雲是陳時中自己帶來的；陳時中對此表示，選舉期間這些事情都說過了，一直說這個就沒意思了，撥雲見日代表他對未來市政充滿希望，競爭對手不用潑冷水。（編輯：方沛清）1110930