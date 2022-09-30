陳時中：民調穩定領先 目標爭取50%支持

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（中央社記者蕭博文台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪時表示，根據他掌握的數字，目前民調仍顯示他穩定領先，選舉策略還是設定爭取超過50%的選票，並以此標準訂定政策。

陳時中接受台視「選戰最前線」主持人林益如專訪，節目今天晚間播出。林益如問到，有民調顯示陳時中目前位居第3名，是否會擔心選情，陳時中說，民調高高低低都有，但他自己認為應該不至於那麼低。

林益如追問陳時中掌握的民調數字為何，陳時中說，目前穩定領先，選舉策略上仍設定爭取50%的選票，因此要提出讓大部分市民認同的政策，而不是思考選贏的策略反而讓政策偏頗。

林益如提到台北市長選戰砲火四射，甚至還有負面選舉的新聞。陳時中說，參選前可以想像戰況激烈，但沒想到這麼快就有不是很好的風氣，希望選風能夠回到市政討論，畢竟責備其他參選人對政策沒有幫助。

對於媒體人周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞引爭議，被周玉蔻指控的前中國小姐張淑娟甚至提出告訴，林益如問陳時中是否應譴責造成傷害的一方。陳時中回應說，他只是市長參選人，沒有調查公權力，但有自己的分寸，做該做的事情，剩下的讓社會公評。

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陳時中表示，對於張淑娟無端被捲入，他覺得很遺憾，而他曾在周玉蔻檢疫時打過一次電話安慰一下，其他並沒有通過任何電話；政治上沒有誰切割誰，都是獨立的個體，個人行為個人負責。

展望未來選情評估，陳時中表示，相信團隊還是競爭力比較強的一方，問題是怎麼面對接下來可能的攻擊，團隊會惕勵自己抱著替台北市服務的心，不要被負面新聞影響，一步一腳印努力去做。（編輯：唐聲揚）1110930