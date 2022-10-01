周江杰批迎風館善後甩鍋公所 竹縣府稱疫情影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新竹縣長參選人周江杰（後）1日批評，關西鎮迎風館原是「小熊博物館」，現成蚊子館後竟甩鍋將土地建物「還給」鎮公所。周江杰認為，應透過公民審議方式，由下而上讓民眾參與討論如何利用既有建築，提供軟體服務，而不是蓋了又拆、拆了又蓋，浪費公帑。（周江杰競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）民進黨竹縣長參選人周江杰今天批評，關西鎮迎風館原是「小熊博物館」，現成蚊子館後竟甩鍋將土地建物還給鎮公所。竹縣府回應，因COVID-19疫情影響營運，業者提前解約。

周江杰今天與民進黨新竹縣議員參選人吳發勝、關西鎮長參選人曾綉雅到已熄燈關閉的關西迎風館會勘。

周江杰指出，新竹縣政府申請中央補助新台幣1億元打造的關西迎風館，因施工品質低落、漏水、租金高等缺點，委外廠商決定搬離，如今變成蚊子館後，竟甩鍋將土地建物「還給」關西鎮公所。

他表示，關西鎮公所未善加利用關西高中的風雨球場、關西國中的閒置游泳池，卻要把迎風館轉作運動中心，拆掉重建又要花一筆經費。

周江杰認為，應透過公民審議的方式，由下而上讓關西民眾參與討論如何利用既有建築、提供軟體服務，而不是蓋了又拆、拆了又蓋的方式，只是浪費公帑。

對此，新竹縣政府提供新聞資料指出，關西迎風館早年為農民活動中心，後轉型為產業交流中心，土地與建物所有權人為關西鎮公所。

竹縣府表示，為促進觀光、振興經濟，民國105年與關西鎮公所簽訂「新竹縣關西鎮迎風館租賃契約」，契約自105年1月2日至114年12月1日止，並委託泰迪天地有限公司經營「小熊博物館」，107年9月正式營運。

竹縣府表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，「小熊博物館」來客數呈現斷崖式驟降，打擊業者繼續營運意願，即便協助業者紓困，但受到疫情持續影響，業者決定在今年3月提前終止契約，縣府也向關西鎮公所提終止租約，擬將館舍及土地交還鎮公所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為有效利用空間，竹縣府與關西鎮公所多次溝通協調，並由公所針對迎風館未來功能做地方民意調查，結果大多期望轉型成運動休閒中心及農產品產銷中心（兼設假日市集），因此公所將以此方向做規畫，縣府則將持續協助公所。

另外，針對關西國中游泳池部分，新竹縣教育局表示，近2年因疫情原因未開放，考量泳池內多處損壞、漏水及地板裂損等問題，目前校方請建築師評估經費中，並擬向中央爭取預算修繕。（編輯：戴光育）1111001