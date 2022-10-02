蔡適應批請鬼拿藥單 謝國樑陣營反指蔡爭議多

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民進黨基隆市議員童子瑋（前右）的競選辦事處成立茶會2日上午在慶安宮舉行，同黨基隆市長參選人蔡適應（前左）現身相挺。中央社記者王朝鈺攝 111年10月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，基隆要延續光榮難道要找當立委時表現最後的人接棒，這不是請鬼拿藥單，穩死的。國民黨參選人謝國樑陣營則反指蔡適應爭議多到嚇死人。

童子瑋競選辦事處成立茶會上午在慶安宮舉行，包括蔡適應、基隆市長林右昌、前民進黨主席卓榮泰、民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人到場站台。

林飛帆致詞說，這場仗很難打，民進黨面對的是大家族、大財閥，還說以後要花錢，讓基隆年輕人都有1台Gogoro，因為他（指謝國樑）的財力、家族有這樣條件開出支票，但過去他當立委不做，大家敢相信未來，若當了市長會做嗎。

林飛帆表示，如果大家和自己一樣不相信，如果大家感覺到基隆在林右昌8年來打好基礎澈底蛻變，要拜託各位，每個人都要扮演最重要角色，繼續給民進黨延續基隆光榮的機會，替林右昌接續市政，替蔡適應拉票，替童子瑋拉票。

蔡適應說，中央和地方過去幾年的合作下，看到基隆的改變，大家當然希望過去幾年來一直在地方努力，瞭解基隆城市發展也有參與的人，才能真正做到「接棒基隆，延續光榮」，難道要選過去幾年沒有參與基隆，且當立委時，還是全國表現最後一名的人接棒嗎，這不是請鬼拿藥單，穩死的。

蔡適應表示，過去大家看到基隆的改變，包含市港再生標竿計畫等，未來都需要一步接一步往前走，如果換不同人會全部重新開始，過去8年的努力，將全都化為烏有。

林右昌說，仁愛區是基隆市的精華區，很多改造的構想，都是由童子瑋提出，市府來全力配合，絕對要讓童子瑋超過上屆的3600票，突破4000票。這次仁愛區議員選舉競爭激烈，沒有分票的空間，懇請大家唯一支持童子瑋。

副總統賴清德是童子瑋的舅舅，童子瑋致詞說，這次選舉大家都說他穩當選，這是分票戰術，要讓他陷入危機，拜託大家要用選票堅定支持蔡適應和自己，讓蔡適應當選市長，自己當選議員，讓賴副總統為基隆的未來算上一份，「市長、議員選完，明年來選總統」。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，電動機車是近幾年才在台灣興盛，依照當時的時空環境，換電站的普及與接受度完全不同，謝國樑一定會落實這項政策，讓基隆變成綠能、永續的乾淨城市。

余治明說，蔡適應被爆出假基中校友、抄襲論文、助理親信連續得標水公司上億元標案、太陽會成員擔任辦公室助理、涉嫌施壓賤賣國防部土地等，一堆事蹟都說不清楚，爭議多到嚇死人，怎麼還好意思評價他人。（編輯：方沛清）1111002