駁吳子嘉求官說 沈慧虹競辦：婉拒柯文哲求才

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹競辦今天表示，美麗島電子報董事長吳子嘉的求官說涉造謠，台北市長柯文哲數次透過核心幕僚主動聯繫希望接任交通局長及參事，但都遭沈慧虹婉拒。

沈慧虹競選團隊今天再發布澄清聲明指出，有關吳子嘉在10月1日於新竹市以演說方式講述沈慧虹在今年2、3月間拜會柯文哲並同意擔任十二職等的參事，這並非事實，此言論嚴重影響沈慧虹名譽及政治形象，今天為了新竹市長選舉的公正性，提告吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，前台北市政府交通局長張哲揚升任秘書長之際，民眾黨立委蔡壁如主動安排沈慧虹與柯文哲在台北市長室見面，會中希望沈慧虹考慮接手交通局，整頓北市交通，但遭到沈慧虹婉拒；去年1月3日，柯文哲與沈慧虹再次碰面，但會中完全未談及十二職等參事職缺一事。

劉康彥說，今年3月中，前台北市副市長黃珊珊透過電話聯繫，希望沈慧虹擔任北市府十二職等參事，但仍遭沈慧虹婉拒。吳子嘉的求官說，完全是憑空捏造。

劉康彥指出，柯文哲肯定沈慧虹的交通專業，這是不爭的事實，沈慧虹的交通專業、政策溝通協調能力及努力做實事的風格，不限政黨，備受各界肯定。（編輯：戴光育）1111003