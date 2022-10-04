響應世界動物日 陳時中：提打造寵物公園等政見
2022/10/4 12:44（10/4 13:06 更新）
每年的10月4日是世界動物日；民進黨台北市長參選人陳時中（右）4日出席活動時受訪表示，一座進步城市裡，人與寵物都要快樂，因此未來若入主市府，他將打造更多寵物公園。中央社記者陳昱婷攝 111年10月4日
（中央社記者陳昱婷台北4日電）今天是世界動物日，民進黨台北市長參選人陳時中說，一座進步城市裡，人與寵物都要快樂，因此他提出各項寵物政見，包含打造更多寵物公園、發展「寵物小達人」生命教育課程等。
2022台北世界動物日活動今天上午登場，陳時中在無黨籍台北市長參選人黃珊珊之後出席，陳時中在台上致詞、黃珊珊在台下逛攤位，兩人全程無互動。
陳時中致詞表示，一座進步城市裡，人與寵物都要快樂，因此未來若入主市府，他將打造更多寵物公園，並建立全台第一座寵物活水樂園，同時與寵物產業界、獸醫界一起研究出一套寵物長照制度，讓主人養得安心，動物老了也能得到好照顧。
陳時中指出，他還要發展「寵物小達人」生命教育課程，讓市民從小學習如何親近動物、養成對生命的尊重與責任感，而收容所也要提高品質與醫療水準。
陳時中接著在立委高嘉瑜陪同下，由主辦單位引導參觀攤位，與毛小孩擁抱、餵食爆米花，展現對動物的親和力。（編輯：李錫璋）1111004
2022台北世界動物日活動4日登場，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左2）出席，與現場毛小孩互動。中央社記者陳昱婷攝 111年10月4日
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