沈慧虹成立獸醫師後援會 延續友善動物城市

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左）4日成立獸醫師後援會，超過30名獸醫師到場力挺。沈慧虹表示，未來將延續經驗，持續讓新竹成為友善動物的城市。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天成立獸醫師後援會，超過30名獸醫師到場力挺。沈慧虹表示，將延續過去8年市政經驗，持續讓新竹成為友善動物的城市。

新竹市獸醫師公會理事長陳明遠致詞表示，8年前，獸醫師團體的主管機關編制在市府產業發展處的農漁畜牧科，直到前市長林智堅上任，才成立動物保護及防疫所，並爭取經費成立新竹市動物保護教育園區，改善動物收容環境。

陳明遠指出，近年他體驗到，有經驗的執政團隊，再加上民間的力量，就可以達到雙贏，讓新竹市更幸福，因此希望好的新竹市政可以延續。

沈慧虹致詞表示，近年市府團隊和獸醫師共同合作，改造全新的新竹動物園，棲地變大，動物更快樂、伙食更豐富。另也重新整理新竹左岸狗狗公園、新建動物保護教育園區，這些建設若沒有獸醫師的專業都做不到。

沈慧虹表示，感謝市民、獸醫師、市府團隊過去7年多來的合作努力，讓新竹市成為友善動物的城市，未來將延續經驗，讓新竹光榮再續。

沈慧虹說，投入選舉後，已舉辦超過50場市政願景說明會、20場政見發表會，是參選人中每週都舉辦政見發表會的人，她要用行動告訴市民，幸福不是口號，而是具體的一項項政策。（編輯：方沛清）1111004