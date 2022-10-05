陳時中指未替北市爭取防疫 蔣萬安：胡說八道

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（藍黑口罩）5日上午到萬華區廣照宮，在宮廟人員帶領下，上香祈福。中央社記者鄭清元攝 111年10月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）媒體報導民進黨台北市長參選人陳時中表示疫情最嚴峻時，國民黨台北市長參選人蔣萬安毫無作為；蔣萬安今天說，陳時中根本胡說八道，並指他是第一個建議制訂紓困條例的立委。

陳時中日前接受媒體專訪，提及遭批評防疫歧視、傷害台北市時，反問「蔣萬安你又為台北市爭取了什麼，提一件讓我聽聽看。」指立委林昶佐會打電話說口罩、疫苗不夠，但蔣萬安公開、私下從沒爭取。

蔣萬安今天上午前往台北市萬華區廣照宮參香後接受媒體聯訪，針對陳時中質疑他未替台北市爭取防疫資源回應說，陳時中根本胡說八道，在地的議員都知道，他籌措酒精、快篩等物資，發起愛心待用餐，也在萬華設立心理諮商服務，都顯示他在防疫過程盡心盡力。

蔣萬安說，很重要的是在疫情剛爆發時，他是第一個提出來要趕快訂定防疫紓困條例的立委，一開始民進黨立委還反對、訕笑，後來行政院接受他的意見制訂特別條例，才讓弱勢、中小企業、攤商能得到紓困，才有特別預算購買防疫物資。

蔣萬安表示，反觀當時的衛福部長陳時中在分配疫苗上對台北市民非常不公平，「陳時中部長，是他開放了3+11，是他說萬華是破口，是他護航高端，是他阻擋民間疫苗，是他把疫苗合約封存30年，是他結合媒體污衊慈濟、無辜女性。」

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針對陳時中接受媒體專訪時自評整體防疫成績85分，蔣萬安則表示，陳時中真的是自我感覺良好，防疫成績要由民眾來打分數，而不是自吹自擂，陳時中應該好好去問因為染疫死亡民眾的家屬會打幾分；如果沒有把人民放在心中的官員現在要當父母官，大家當然不會接受。

蔣萬安還表示，「彭博社」今年6月公布「全球防疫韌性排名」，台灣在列入評比的53個國家中排名第52名，所以陳時中7月離職前留給世界的台灣防疫印象就是倒數第2，跟自我感覺良好落差太大。（編輯：李錫璋）1111005