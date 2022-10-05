沈慧虹提交通政見 通1斷點闢3橋梁延伸五楊高架

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左4）5日率競選團隊舉辦政策記者會，提出「交通135」政策，盼讓民眾擁有更好的交通環境。中央社記者郭宣彣攝 111年10月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出「交通135」政見，包含打通「1」外環斷點，新闢「3」座跨縣市橋梁，推動「5」五楊高架延伸，要讓民眾擁有更好交通環境。

沈慧虹競選團隊今天舉辦記者會提出「交通135」政見，沈慧虹表示，「1」是要打通外環道路最後一個斷點，客雅大道向東延伸，讓香山直接連接東區、科學園區的關鍵節點，除減少交通時間，也讓東區、園區的生活圈延伸到香山。

沈慧虹說，新竹縣市是共同生活圈，交通問題需要持續合作解決，主張打造「3」座跨縣市橋梁，首先是「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」，分流竹北進出市區車流。

其次為「跨頭前溪道路」，為竹科X 2.0做好準備、暢通新竹縣市；最後是「高鐵橋下聯絡道」，讓竹北、竹東直達園區力行路、分流車潮。

她指出，在「5」的部分，為五股楊梅高架道路（簡稱五楊高架）延伸到頭份，解決通過性車流，讓台北到新竹只要45分鐘。

沈慧虹表示，未來她也會因應高鐵橋下聯絡道連接進竹科，啟動整體竹科周邊車流調查，依分流情況，調整慈雲路、經國橋的智慧化號誌情境，讓效益擴大到整個竹科交通改善。（編輯：戴光育）1111005