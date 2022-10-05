曝柯文哲4次挖角 林智堅讚沈慧虹是講情重義夥伴

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）前新竹市長林智堅今天表示，台北市長柯文哲過去找民進黨新竹市長參選人沈慧虹談話、挖角次數共4次，每次沈慧虹受柯文哲邀約，都會向他說明談話內容，是遵守職場倫理好夥伴。

林智堅今天在臉書發文表示，柯文哲找沈慧虹的時間點，第一次是在2016年，由民眾黨立委蔡壁如致電沈慧虹，詢問有沒有意願接任台北市交通局長。第二次是在2017年，沈慧虹與柯文哲、蔡壁如在台北政府市長室會面，再度邀請沈慧虹擔任台北市交通局長。

林智堅說，第三次是2021年1月3日，沈慧虹與柯文哲、前台北市副市長黃珊珊會面。最後一次是今年3月，黃珊珊致電沈慧虹，詢問她有無意願到台北市政府擔任參事。

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林智堅表示，沈慧虹是講情重義的夥伴，基於對新竹這塊土地的感情，加上肩負許多重大建設的責任，都跟團隊一起打拚到最後，關鍵就在沈慧虹對這座城市的情感與熱愛。

林智堅指出，沈慧虹是奉公守法的專業文官，但選舉對她來說不是那麼熟悉，但是，沈慧虹從被徵召參選到現在，每一天的表現，可說是倒吃甘蔗、扶搖而上，就像是市民對她的支持度一樣。（編輯：李錫璋）1111005