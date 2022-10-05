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高虹安行程稱主辦單位取消 協會否認

2022/10/5 18:40（10/5 19:21 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安競總指出，原訂今天參加心理衛生協會手工香皂公益活動，臨時被主辦單位通知取消。但心理衛生協會指出，課程按照規劃，未接獲高虹安要前來的訊息。

資策會今天指出，民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成，將循3步驟處理，包括請高虹安說明，資策會也將發文向校方說明比對結果，若高虹安未處理或雙方沒有達成和解，將循法律途徑。

高虹安競選總部上午發布訊息指出，高虹安今天下午1時30分，原訂參加「心理衛生協會手工香皂DIY公益活動」，但因主辦單位活動臨時取消。

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民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，他與心理衛生協會取得聯繫得知，不僅高虹安本人、連同競選團隊，都沒有人與心理衛生協會聯絡，協會根本不知道高虹安今天要來。

劉康彥指出，而高虹安競總說主辦單位取消手工皂活動，但事實上，衛生心理協會今天沒有課程取消。今天協會安排的課程是「綠地舒活—推動身心障礙者綠色照護服務計畫」，主題為「和植物說說話」。（編輯：吳協昌）1111005

劉康彥
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