總統府國慶光雕展演 「甘露水」成壓軸

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國慶光雕展演6日晚間在總統府點燈，5日晚間試燈預演，本次主題為「寶島有光．土地之愛」，將重現跨足影視音和文化藝術等各領域的台灣國寶級世紀經典，其中已故藝術家黃土水作品「甘露水」為投影壓軸。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）國慶光雕展演今晚點燈，將把總統府打造為「寶島戲院」，除向紀露霞、文夏及洪一峰等歌手致敬，林之助、陳澄波的畫作也重現在世人眼前，雕塑「甘露水」則成投影壓軸。

國慶光雕展演昨晚試燈預演，主辦單位為中華文化總會，本次光雕主題為「寶島有光．土地之愛」，策展團隊利用點燈前一夜，進行最後修調，讓光雕投影能完美呈現。

本次光雕投影將重現跨足影視音和文化藝術等各領域的台灣國寶級世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，去年重現於世人面前的黃土水作品「甘露水」，更是投影的壓軸重頭戲。

文總昨天深夜在總統府前進行今年國慶光雕的試燈預演，文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿指出，今年光雕展演的策展團隊，是曾得過德國紅點設計獎的陳怡潔藝術工作室，藝術顧問是國藝會董事長林曼麗，導演黃信堯也協助錄製口白。

今年國慶光雕展演場次即日起於每晚7時、7時30分、8時、8時30分、9時、9時30分登場至10日。（編輯：張雅淨）1111006