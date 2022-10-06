蘇貞昌：林佳龍有國際眼光 可接軌全球
2022/10/6 21:34（10/6 22:11 更新）
行政院長蘇貞昌（前中）6日晚間現身新北市三峽區，為民進黨新北市長參選人林佳龍（左）站台助選，推薦林佳龍學識豐富，擔任交通部長任內相挺捷運三鶯線建設，將來地方建設與中央一條線，地方就會大發展。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月6日
（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院長蘇貞昌今天晚間表示，民進黨新北市長參選人林佳龍有規劃市政頭腦，有國際眼光，可以與全球接軌，呼籲鄉親支持，讓新北大翻新。
林佳龍與立委吳琪銘等人今晚在三峽區舉辦造勢晚會，也成立三峽競選總部，現場許多支持者聆聽林佳龍等人發表政見。
蘇貞昌相挺林佳龍到場壓軸演講，並強調晚間是專程到場，也對當年的台北縣產生濃厚感情，當年施政奠定地方發展基礎。
蘇貞昌推薦林佳龍的學識豐富，交通部長任內相挺捷運三鶯線建設，將來地方建設與中央一條線，地方會大發展，也會從小照顧到老人，從家庭照顧到學校，讓班班有冷氣。
蘇貞昌說，總統蔡英文投入全國長期照顧據點數量增加，可以多照顧長輩，年輕人也減輕負擔，並且獲得育兒津貼。
林佳龍表示，希望透過都市計畫讓新北大翻新，也繼承實現蘇貞昌當年提出的政見，補助老人裝設假牙、一戶新台幣10萬元成家基金等福利。（編輯：方沛清）1111006
民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）6日晚間在新北市三峽成立競選總部，他表示，希望透過都市計畫讓新北大翻新，也提出補助老人裝設假牙、一戶新台幣10萬元成家基金等福利政見。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月6日
行政院長蘇貞昌（前中）6日晚間到新北市三峽為民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）助選，蘇貞昌表示，林佳龍有規劃市政頭腦，有國際眼光，可以與全球接軌，籲請選民支持。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月6日
民進黨新北市長參選人林佳龍（後右3）與立委吳琪銘（前）等人6日晚間在新北市三峽舉辦造勢晚會，行政院長蘇貞昌（後右2）到場站台助選，並授旗給吳琪銘。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月6日
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