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首頁 / 政治

周江杰觀光政見 規劃新設3處休閒農業區

2022/10/7 12:25（10/7 13:16 更新）
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民進黨新竹縣長參選人周江杰7日推出觀光政見，表示當選後將規劃關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力，並創造在地就業機會。（周江杰競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月7日
民進黨新竹縣長參選人周江杰7日推出觀光政見，表示當選後將規劃關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力，並創造在地就業機會。（周江杰競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天推出觀光政見，當選後將規劃關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力。

周江杰今天發新聞稿表示，目前新竹縣的休閒農業區基礎建設沒有得到妥善的維護營運，一座完善的遊客服務中心、洗手間、飲水設備、停車場都是基本條件，對遊客來說才算是友善的觀光環境。

周江杰說，如果他當選，將完善新竹縣現有的休閒農業區基礎建設，讓新竹縣成為一個讓遊客流連忘返的觀光大縣。休閒農業區可以設置各種公共設施，提供生態體驗、農特產品零售及餐飲服務。

他表示，推動休閒農業區更要協助在地農業特色產業發展、創造在地就業機會、豐富生態及保存文化資產。

周江杰指出，除了現有的多處休閒農業區外，未來他將推動新增關西仙草休閒農業區、霄裡溪休閒農業區、飛鳳山休閒農業區，讓遊客賓至如歸，透過休閒農業認識新竹縣的美好。（編輯：唐聲揚）1111007

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