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首頁 / 政治

中國監視器偽稱MIT流入新竹工業區 監委申請調查

2022/10/7 12:31
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（中央社記者賴于榛台北7日電）新竹工業區服務中心日前遭披露採購的監視器系統為中國產品，卻偽稱為台灣製（MIT）。監察委員賴鼎銘、葉宜津、王麗珍今天發布新聞稿指出，恐對國家資訊通訊安全造成重大影響，已申請自動調查。

天下雜誌日前報導，台灣禁止公家機關使用中國的海康威視監控、大疆無人機等產品，但工業局轄下最大的新竹工業區服務中心的監視器主機，雖然有MIT微笑標章，卻是海康貼牌；工業局對此已說明將全面更換並調查。

賴鼎銘、葉宜津以及王麗珍今天表示，經濟部工業局已組成調查小組查核，並追究相關人員責任，但中國製資通產品貼牌流入台灣市場，恐對國家資訊通訊安全造成重大影響，因此申請自動調查。

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監察委員表示，台灣自民國108年起施行「資通安全管理法」，並頒訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，明確禁止公務機關使用中國製造的資通訊產品，但這次廠商竟然在取得微笑台灣標章後，違法製造及販售貼牌監視器系統，規避相關規定。

監察委員說，新竹工業區廠商多屬高科技產業，為國家關鍵基礎設施，理應更加重視資通安全，因此將深入調查究竟相關人員是否確實落實監視器系統採購驗收程序、經濟部工業局核發微笑台灣標章，有無建立後續查核機制，以及相關制度及法令是否周延等等。（編輯：潘羿菁）1111007

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