柯志恩提3政見助青年就業 陳其邁談招商引資

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出減負擔、顧就業、助新創等政見，盼助青年就業翻轉低薪。市長陳其邁指出，近年高雄失業率下降、工資提升，可見近期招商引資拚經濟有一定效果。

柯志恩今天召開「青年就業我幫助 翻轉低薪留得住」政見發布會指出，今年上半年高雄25歲至29歲失業率達7.1%，且高雄市人口持續呈現負成長，其中15歲至29歲從2018年至2021年共流失了4萬3426人；並指出青年子弟會離開高雄，多半是因低薪、找不到工作、或找不到想要做的工作因此提出「減負擔」、「顧就業」、「助新創」3政見，盼助青年就業、翻轉低薪。

柯志恩提出，針對家庭年所得在新台幣114萬元以下青年，第2、第3年學貸利息由市府全額補貼；所得在114萬元至120萬元者，就學期間另外半數利息同樣由市府補貼；並提供15至25歲的應屆畢業生，1年30萬保額意外傷害及醫療險，提供青年就業前空窗期社會保障。

顧就業方面，柯志恩提出，將供初次尋職的高雄青年就業諮詢輔導及津貼，針對役男入伍前提供職業訓練證照專班，並提供職業訓練補助及培力津貼，以提升青年職業能力，強化就業競爭力；針對非典勞動青年勞動弱勢問題，則以「非典勞動青年扶正計畫」提供職涯輔導、輔導津貼、轉業獎金，以期提升薪資福利。

扶植新創方面，柯志恩表示將建集資平台，協助新創企業在開始營運前取得資金，減輕金流壓力，同時累積能見度驗證市場；並積極協助推薦高雄在地微創企業登錄「創櫃板」，以利企業籌募資金。

陳其邁今天在議會接受總質詢，並接受媒體聯訪被問及青年就業議題表示，根據OECD（經濟合作暨發展組織）標準，高雄青年失業率在他上任之前是13.9%，六都最高，去年底降低至9.1%，今年則是9.5%，都是六都最低；25歲到29歲青年失業率，在2019年上半年達7.9%，現在已緩步下降到7.1%。

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陳其邁指出，勞退提繳工資部分，已從2019年的3萬4700元增加到3萬7700元，是六都成長率最高，勞保平均提繳薪資在六都排名中也比台中跟台南高，顯示這段時間招商引資拚經濟，增加產業轉型、創造就業機會，都有一定的效果。

陳其邁表示，市府也加碼補助青年創業，並配合中央就業補助，在青年首度投入職場時提供薪資補助，以幫助年輕人在就業職場找到想做的工作，也有好的工作環境。（編輯：謝雅竹）1111007