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遭質疑出差帶父母出遊 高虹安：若有請款就退選

2022/10/7 15:14（10/7 16:21 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑過去領資策會薪水出差，但有與家人出遊紀錄。高虹安（前中）7日強調絕無拿任何一張發票或機票向資策會請款，若有的話，立刻退選。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月7日
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑過去領資策會薪水出差，但有與家人出遊紀錄。高虹安（前中）7日強調絕無拿任何一張發票或機票向資策會請款，若有的話，立刻退選。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑，過去領資策會薪水出差，但有與家人出遊紀錄。高虹安今天表示，父母是自掏腰包赴美探望，若有向資策會請款，立刻退選。

日前有網友在臉書Facebook發文，指高虹安2011至2017年出國機票錢都是資策會買單，批評「拿公費一直玩」，貼文中分享多張高虹安帶著家人出遊照片，引發議論與質疑。

高虹安今天舉辦競選形象館開箱活動時，接受媒體聯訪表示，她在資策會派駐美國期間，每年都評比優等，也得到國內外許多獎項，認真工作，不希望對不起資策會的薪水。

高虹安表示，派駐美國每天工作，週末喘息、外出走走是人之常情。她強調，派駐美國並非外界所想是出國玩，這種指控也對不起許多派駐國外努力的員工。

高虹安說，一般人被派駐國外，爸媽或家人都會想去探望，強調都是自掏腰包請爸媽去美國，且是住在她的宿舍，絕無拿任何一張發票或機票向資策會請款，若有的話，立刻退選。

高虹安今天表示，她沒有傳統的競選總部，而是用科技、願景、未來三館代替。

高虹安說，科技館的主題是智慧城市、願景館是文教城市、未來館是光榮城市，從名字就能看出她對於新竹未來的規劃與使命感，未來她和團隊將會在這3館舉辦活動、發表政見與民眾互動等。（編輯：方沛清）1111007

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