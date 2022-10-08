盧秀燕站台竹市 用偶像劇主角比喻林耕仁真誠

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台中市長盧秀燕（前左4）8日到新竹市，為國民黨新竹市長參選人林耕仁（前左5）站台助講，肯定林耕仁雖不擅表達，但卻是實實在在為竹市打拚，籲請鄉親全力支持。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月8日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）台中市長盧秀燕下午到新竹市為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台助講，她指林耕仁如同一部偶像劇的男主角「大仁哥」，不善表達，但默默且真誠的愛著新竹，呼籲藍軍團結支持。

林耕仁今天舉辦「雙十歡慶嘉年華」活動，國民黨主席朱立倫、盧秀燕等人先後到場，除了和數千名支持者一起揮舞中國民國國旗、祝福中華民國生日快樂，也為林耕仁站台助講，懇託民眾支持。

朱立倫致詞說，這次新竹市選舉，另外2名參選人都不是新竹人，只有林耕仁實實在在為新竹市打拚了近25年，是真正新竹子弟，了解地方所有問題，有別於民進黨過去7年多來只會包裝、放煙火的施政。

朱立倫強調，林耕仁是正藍軍唯一提名參選人，呼籲所有支持者一定要團結，讓黨籍提名的里長、議員全壘打，讓林耕仁順利進入市政府為大家繼續服務。

盧秀燕致詞表示，她曾看過一部偶像劇，男主角叫做「大仁哥」，從小深愛著女主角，是不善於表達卻默默在身邊付出的人。而林耕仁就像劇中男主角一樣，愛著新竹市，同樣也不善於表達，但卻是實實在在為新竹市打拚。

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盧秀燕說，林耕仁已在新竹市服務近25年，就像家人一樣，導致大家會誤認為這些服務都是「理所當然」，反而看到新鮮的臉孔會感到有趣，但其實最愛新竹、最守護新竹市民的人，唯有林耕仁，呼籲民眾團結、唯一支持。

林耕仁致詞說，從被黨提名後，就開始鞭策自己，一定要成為最照顧大家的市長，讓新竹市民可以幸福快樂，所以即便選舉的路很辛苦，他一定會持續努力，也懇託民眾能在11月26日用選票支持他。（編輯：方沛清）1111008