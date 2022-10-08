周江杰辦親子園遊會 發揮母雞精神拉抬竹北選情

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（後中）8日在竹北市水圳公園舉辦「幸福江江好–親子公益活動」，以園遊會形式結合在地藝術家作品義賣、二手跳蚤市場等方式與大小朋友們同樂。（周江杰競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月8日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣8日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天在竹北市水圳公園舉辦親子公益活動，黨籍竹北市長參選人鄭朝方及多名議員參選人也到場同樂，發揮「母雞帶小雞」精神，相互拉抬選情。

周江杰舉辦「幸福江江好-親子公益活動」，以園遊會形式結合在地藝術家作品義賣、二手跳蚤市場等方式與民眾同樂，鄭朝方及黨籍議員參選人蔡蕥鍹、歐陽霆，及市民代表參選人范格菱、邵啟月也到場，在活動中展現綠營團結氣勢。

周江杰致詞表示，新竹縣是人口結構相當年輕的城市，親子友善的需求十分明顯。他說，縣長楊文科說要在「竹北、芎林」蓋22座特色公園，但他認為還必須在各鄉鎮市設立親子館。

周江杰說，未來他當選後，會由縣府提供支持，在全新竹縣營造友善的親子空間，就近提供各式講座課程、親子活動、照顧諮詢服務，和所有家長一起協力照顧、教育、陪伴孩子。

周江杰競選辦公室提供新聞資料表示，今天活動除吸引小朋友們的魔術師、創意造型氣球、街頭藝人演唱等各項表演外，還有勵馨基金會在現場分享故事、義賣等公益活動。

此外，活動現場也舉辦二手市集活動，攤位多達240個，吸引家長帶著小朋友們「挖寶」，用便宜價格把喜歡的二手商品帶回家。（編輯：方沛清）1111008