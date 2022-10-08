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打造親子童趣競選總部 楊文科與孩童體驗木箱鼓

2022/10/8 19:38（10/8 19:51 更新）
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尋求連任的新竹縣長楊文科（中）8日在競選總部舉辦木箱鼓體驗活動，和小朋友們一起用雙手感受木箱鼓的節奏與律動。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月8日
尋求連任的新竹縣長楊文科（中）8日在競選總部舉辦木箱鼓體驗活動，和小朋友們一起用雙手感受木箱鼓的節奏與律動。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣8日電）競選連任的新竹縣長楊文科今天在競選總部舉辦木箱鼓體驗活動，邀請專業音樂老師教學，楊文科和小朋友們一起用雙手感受木箱鼓節奏，盼讓民眾感受選舉也能很溫馨、有趣。

楊文科競選總部發新聞稿表示，下午活動吸引許多年輕爸媽帶著小朋友參加，孩童們坐在木箱鼓上架勢十足，楊文科也化身小老師一起認真學習，大家合奏競選歌曲「我相信」，相當震撼。

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楊文科透過新聞稿表示，近4年來積極改善育兒環境，籌設新校、重劃學區、提高新生兒營養補助減輕育兒壓力、推動聰明營養午餐等，未來持續推動雙語、國際、數位教育，休憩空間部分也將推動一鄉鎮一特色公園等，孩子的未來就是最重要的施政方向。

楊文科競總指出，楊文科打造親子童趣風的競選總部，每個週末都會舉辦親子活動，邀請大小朋友同樂，除了今天首場木箱鼓體驗外，明天將由歌手邱廉欽、游怡婷演唱客家金曲，詳細活動資訊可上臉書Facebook楊文科粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1111008

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