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盧秀燕9日將同框高虹安 中市府稱禮貌接待

2022/10/8 21:39（10/8 21:46 更新）
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地方選戰倒數49天，台中市長盧秀燕（前左2）8日下午北上為國民黨新竹市長參選人林耕仁（前右）站台造勢，懇託選民支持相挺。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月8日
地方選戰倒數49天，台中市長盧秀燕（前左2）8日下午北上為國民黨新竹市長參選人林耕仁（前右）站台造勢，懇託選民支持相挺。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市長盧秀燕今天北上為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，民眾黨新竹市長參選人高虹安明天參訪建國市場，盧秀燕將前往致意，引發外界討論，中市府表示，禮貌性接待。

選戰倒數49天，被外界譽為國民黨最強母雞之一的盧秀燕，今天下午北上新竹為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台助講，她指林耕仁如同一部偶像劇的男主角「大仁哥」，不善表達，但默默且真誠的愛著新竹，呼籲藍軍團結支持。

晚間，中市府新增市長行程，明天上午9時，民眾黨籍立委、新竹市長參選人高虹安參訪建國市場，盧秀燕到場致意。盧秀燕今天下午才為林耕仁站台，明天上午又將和也要參選新竹市長的高虹安同框，兩人合體引發關注。

對此，台中市政府新聞局長鄭照新表示，高虹安考察建國市場，表達對台中市市場建設的肯定，盧秀燕前往建國市場致意，基於禮貌性的接待，他舉例，日前總統蔡英文到台中視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，盧秀燕也前往接待。

盧秀燕競選總部指出，盧秀燕兼任黨內的選務工作，今天北上為黨內同志輔選，台中市平常就有立法院各委員會或是其他市政考察，市府都會以禮相待。

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對於，盧秀燕明天將同框高虹安一事，國民黨團台中市議會書記長吳瓊華認為，建國市場為新建的市場，動線及設備都經過規劃，好的建設吸引其他人考察取經，盧秀燕基於地主立場，讓外界看到台中市指標性的建物，不是為了造勢，而是市政交流，互相學習。

民進黨團台中市議會總召江肇國則說，盧市府4年來施政乏善可陳，施政滿意度吊車尾，選舉快到了又混淆分際，沒把市政放在心上，只想墊高自己聲量，不論政黨來者不拒，「拚市政沒成績，搞選舉衝第一」。（編輯：方沛清）1111008

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