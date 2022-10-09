高虹安合體盧秀燕 林耕仁：我才是正藍軍

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）台中市長盧秀燕昨天到新竹市為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，但今天卻又在台中和民眾黨竹市長參選人高虹安合體。林耕仁今天強調，他才是正藍軍。

台中市長盧秀燕昨天為林耕仁站台，高虹安今天則參訪建國市場，盧秀燕前往致意，引發外界討論，中市府表示，禮貌性接待。

林耕仁對此透過新聞稿表示，盧秀燕昨天說，「林耕仁就是最愛新竹、最守護新竹市民的人」，也說唯一支持的就是林耕仁。

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林耕仁說，他要再次感謝盧秀燕特地到新竹一趟，並對他肯定，他會持續努力，務實做事，爭取市民認同。

對於高虹安稱她關心新竹果菜市場老舊問題，此次考察行程是要觀摩建國市場。林耕仁指出，新竹果菜市場目前已有遷移可行性分析先期規畫，而且交由議會專案小組決議「遷場至公道五路前溪段」，市府也開始進行相關規劃遷建，批高虹安對市政現況並不了解。（編輯：張銘坤）1111009