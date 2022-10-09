陪高虹安參訪 盧秀燕：已為林耕仁站台態度清楚

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市長盧秀燕今天陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場，媒體提問是否不支持國民黨籍參選人。盧秀燕表示，昨天已為新竹市長參選人林耕仁站台，她的態度很清楚。

盧秀燕昨天下午北上新竹，為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台助講，昨天晚間台中市政府臨時新增市長行程，民眾黨籍立委、新竹市長參選人高虹安今天參訪建國市場，盧秀燕也到場致意，2人合體引發關注。

盧秀燕今天接受媒體聯訪表示，台中市是友善好客的城市，任何人來她都很歡迎，高虹安對建國市場的遷建與營運有很大興趣，因此主動聯絡中市府參訪，「我們非常樂於分享經驗」。

高虹安說，她很敬佩盧秀燕與台中市政府選舉期間，在她提出交流考察時，並沒有因為黨派的不同而阻擋，並願意提供相關資料。新竹市果菜批發市場遷建案在歷經10年後依然沒有下文，建國市場的遷建案從前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕都有努力，值得新竹市借鏡。

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媒體提問與高虹安同框，是否會被質疑不支持國民黨籍參選人，盧秀燕說，昨天已有為林耕仁站台，她的態度很清楚，她呼籲大家正面選舉、君子之爭，對於所有參選人都給予祝福與協助。

媒體追問盧秀燕，高虹安近日身陷資策會論文爭議，是否是為高虹安背書，盧秀燕說，這件事還是要依法去認定，不過她跟高虹安認識很多年，她個人相信高虹安的專業與學習能力。（編輯：黃世雅）1111009