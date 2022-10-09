新竹縣站台 馬英九讚楊文科會賺錢還債給福利

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國民黨提名、爭取連任的新竹縣長楊文科（前右2）9日在新埔鎮、湖口鄉成立競選服務處，前總統馬英九（前左2）出席站台，稱讚楊文科是「會賺錢、會還債、會建設、給福利」的好縣長。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）前總統馬英九今天到新竹縣為爭取連任的新竹縣長楊文科站台，稱讚楊是「會賺錢、會還債、會建設、給福利」的好縣長，呼籲選民集中選票支持，讓好的人才繼續做下去。

國民黨提名、爭取連任的新竹縣長楊文科今天在新埔鎮、湖口鄉成立競選服務處，2場活動都湧入千人到場支持。馬英九上午在陪同黨籍苗栗縣長參選人謝福弘到市場拜票後，轉往湖口鄉為楊文科站台。

馬英九致詞表示，楊文科曾參加新竹、台南與台中科學園區開發，擔任新竹縣長後，在「遠見雜誌」的施政滿意度調查持續成長，是「會賺錢、會還債、會建設、給福利」的好縣長。

馬英九指出，楊文科上任前提出154項政見，目前已完成142項，達成率92%，展現穩健踏實、全力往前衝的活力，過去在科學園區的招商經驗也運用在新竹縣，蟬聯4年獲得財政部招商卓越獎6都以外第一名，可說是「招商王」。

馬英九說，楊文科近4年已為新竹縣還債135億，但並不表示沒有建設，竹縣歲出預算從4年前的230億增至今年348億，在全台各縣市地方政府財政吃緊的情況下，能做到這個地步著實令人佩服，

馬英九說，過去6年兩岸關係「壞到極點」，2015年他與大陸領導人習近平在新加坡碰面時，沒人認為台灣與中國大陸會發生戰爭，但去年英國雜誌「經濟學人」封面故事稱台灣為世界上最危險的地區，認為這就是民進黨執政的後果。

馬英九表示，民進黨在能源政策上也是錯誤，指歐盟通過決議是將核能納入綠色能源，因為不會排碳，在全球都在開發核能的時候，唯獨台灣政府的選擇不同，認為是國際大笑話。

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馬英九說，台灣有很多好的人才，但缺乏的是頭腦清楚、判斷正確、知道認錯的政府，因此這次選舉是非常重要一仗，呼籲民眾11月26日一定要把票投給國民黨提名的參選人，讓全台都能變更好。

楊文科致詞說，湖口鄉是新竹縣最有發展的鄉鎮，未來鄉公所、代表會遷建，由縣府提供土地、變更都市計畫。而「國道一號湖口第二交流道計畫」目前已在中央審查，湖口交流道的改善計畫也在進行中。（編輯：張銘坤）1111009