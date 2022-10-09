歡慶雙十 駐馬來西亞代表：台灣不屈服外在壓力

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（中央社台北9日電）中華民國國慶將屆，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處舉辦慶祝111年國慶酒會，駐馬來西亞代表洪慧珠致詞強調，台灣堅決維護國家主權和安全，自我克制並避免挑起爭端，但不會屈服於外在壓力。

明天是雙十國慶日，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處5日晚間於吉隆坡萬豪酒店舉行慶祝中華民國111年國慶酒會。洪慧珠向與會賓客表示，台灣將踏實地加強自我防衛能力，與民主國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

她指出，台灣至今已是全球第16大貿易國和第21大經濟體，國民平均所得為3萬3000美元，平均購買力接近6萬4000美元，超越大多數的「經濟合作暨發展組織」（OECD）成員國。2021年台灣經濟成長率為6.57%，為11年來最高。

台灣以其醫療保健和高科技產業等而聞名。根據全球資料庫網站Numbeo資訊顯示，台灣的醫療保健系統被評為全球最佳。過去兩年全球半導體晶片短缺凸顯了台灣在供應鏈中的重要性。台灣晶圓代工和封裝測試業位居全球第一，晶片設計業則排名第2。

台灣和馬來西亞關係密切友好，在東協國家中，馬來西亞是台灣最大的學生和遊客來源國。由於台灣將於10月13日取消入境旅客隔離措施，改為實施7天自主防疫，相信這次備受期待的邊境鬆綁措施將進一步加強雙方交流。

洪慧珠強調，台灣身為國際社會負責任的成員，願為區域和平與發展貢獻一己之力。中國近期在台灣海域及其周邊無端採取軍事行動，許多理念相近的國家已持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及對維護現狀的堅定支持與承諾。

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洪慧珠致詞後也邀請與會政要、台商及華團領袖上台， 共同敬酒及切國慶蛋糕，祝賀中華民國生日快樂。現場播放「堅韌台灣 立足世界」國慶影片，兩國國旗飄揚，氣氛隆重熱絡。

這場國慶酒會，賓客出席踴躍，包括政、僑、商、學界、媒體及外交團人士約800人參加，場面隆重熱烈。國慶酒會除文宣品外，並展示中華航空、長榮航空、上銀科技、宏碁電競設備、一鄉鎮一特產等業者之服務及精品，展現台灣的軟實力。（編輯：高照芬）1111009

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處5日舉辦慶祝111年國慶酒會，圖為駐馬來西亞代表洪慧珠（左8）和與會賓客切國慶蛋糕合影。（駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供）中央社 111年10月9日