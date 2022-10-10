高虹安同框盧秀燕 沈慧虹：只是政治利益結合秀

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左2）10日強調，新竹市果菜批發市場搬遷不是憑空畫大餅，而是要有步驟、按部就班，務實做法就是做立委跟做市長的最大差異。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天與台中市長盧秀燕同框。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，高虹安對新竹市果菜批發市場搬遷狀況不清楚，就只是政治利益結合秀。

高虹安昨天在盧秀燕陪同下，前往台中建國市場參訪交流，了解市場遷建過程與營業情況。她昨天以新聞稿表示，新竹市果菜批發市場遷建議題延宕多年，盼透過考察得到更多大型傳統市場遷建的寶貴經驗。

沈慧虹今天透過新聞稿表示，新竹果菜市場搬遷必須按部就班、有步驟推動，高虹安不了解狀況，也提不出實際的作法，昨天到台中和盧秀燕合體，就只是政治利益結合的一場秀而已。

沈慧虹指出，新竹市地少人稠，必須透過都市計畫的方式，取得合適遷移的市場用地，過去市府一邊改善市場硬體，同時一邊啟動都市計畫。

沈慧虹強調，新竹市果菜批發市場搬遷不是憑空畫大餅，而是要有步驟、按部就班，務實的做法就是做立委跟做市長的最大差異。

此外，沈慧虹今天也推出多項競選小物，包括「新竹光榮指南」、外套、口罩等文宣品，設計皆沿用主視覺「灰黃」色調。

沈慧虹競選辦公室提供新聞資料表示，「灰黃」色系代表新竹市是個「輝煌」的城市，柔和堅定的線條正是沈慧虹個人特質。

沈慧虹競選辦公室指出，「新竹光榮指南」是為沈慧虹量身定做的文宣品，除了詳細描述沈慧虹過往經歷、過去7年多的實際政績，還有提出的「6大政見」，盼讓新竹市民更了解沈慧虹，了解城市願景。（編輯：陳仁華）1111010