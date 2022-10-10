林右昌訪竹北挺鄭朝方 盼用美食開啟城市交流

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基隆市長林右昌（右）9日到新竹縣竹北市拜訪民進黨竹北市長參選人鄭朝方（左），特別帶來基隆廟口知名炭烤三明治為鄭朝方加油打氣。（鄭朝方競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）基隆市長林右昌昨天到新竹縣竹北市拜訪民進黨竹北市長參選人鄭朝方。林右昌建議，未來能用美食文化作為交流起點，開啟基隆與竹北的城市交流。

鄭朝方今天發布新聞稿表示，林右昌昨天帶著基隆廟口知名炭烤三明治到竹北市為他加油打氣；鄭朝方也端出竹北的水果吐司和古早味布丁蛋糕回請，林右昌品嚐後讚不絕口。

林右昌表示，他看了鄭朝方「用五力讓竹北超進化」的政見後，認為可以改善竹北的交通及市政問題，並且肯定鄭朝方對於市政規劃的藍圖已有具體想像，相信能讓竹北這座科技城市更加豐富，期許鄭朝方成為獨特的「文化市長」。

鄭朝方表示，基隆不但是港都、雨都，更是美食之都，基隆廟口的美食吸引國內外遊客前往朝聖，他感謝林右昌帶了基隆美食來幫他和競選團隊加油打氣。

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鄭朝方指出，今年受邀參訪基隆城市博覽會，看到基隆市透過公共建設及城市規劃，不僅發揚基隆的城市文化外，還運用科技力讓更多民眾看到基隆的進步，都讓他獲益良多，也希望能把基隆的成功經驗，帶回竹北實現。

鄭朝方說，他當選後不管是文化治理方針，還是科技智慧城市政策，都會跟「5星市長」林右昌請益，希望竹北也能向基隆看齊，讓文化與科技交融，成為五彩繽紛的絢麗城市。（編輯：郭諭儒）1111010