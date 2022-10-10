楊文科成立科學園區後援會 昔日夥伴支持連任

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國民黨籍新竹縣長楊文科（左5）爭取連任，9日晚間成立科學園區後援會，多名過去與他在科學園區共事、合作的夥伴出席相挺。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）爭取連任的新竹縣長參選人楊文科昨天晚間成立科學園區後援會，多名過去與他在科學園區共事、合作的夥伴出席相挺，現場湧入百人高喊「凍蒜」支持。

楊文科競選總部今天發布新聞稿表示，昨天楊文科科學園區後援會約有百人出席力挺；楊文科指出，他過去在園區，很多人都在說，科學園區應該要派人出來選議員，不過當時大家都忙著工作、賺錢，這個目標未能達成。

楊文科指出，4年前，他想說已退休了，乾脆出來選縣長，因此在幾位好友推薦下，決定從政，後來獲得國民黨提名參選，並當選新竹縣長。

楊文科回憶，他過去在新竹科學園區服務23年，到中部科學園區工作10年，前後共有33年的時間在園區服務，「園區的一草一木，我都十分熟悉」。

楊文科說，科學園區後援會中有許多是曾經與他一起打拚的夥伴，有革命情感，今年他競選連任，一共有5名縣長參選人，「不能說不緊張」，因此，懇託大家支持他連任。（編輯：陳仁華）1111010