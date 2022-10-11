國民黨選前4場大型造勢 侯友宜盧秀燕帶頭衝選情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）縣市長選舉進入白熱化，國民黨規劃4場大型聯合造勢活動，擔任領頭羊的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，將各負責一場；由於決戰北台灣為此次選戰主軸，藍營選前也將舉辦北北基桃聯合造勢。

九合一選舉11月26日投票，國民黨為拉抬選情，計劃4場大型聯合造勢活動，分別為10月14日的「十全十美」造勢晚會、11月12日的六都市長參選人合體造勢活動、11月19日北北基桃聯合造勢，以及11月25日選前之夜的「光復台北」造勢晚會。

黨內人士今天表示，首場大型造勢10月14日登場，由台中市長盧秀燕領軍，帶領其他9位國民黨女性縣市長參選人，一起在台中造勢，以十全十美為訴求，強調國民黨重視女力，透過展現溫柔的力量，爭取民眾支持。

黨內人士說，第2場是11月12日六都市長參選人合體造勢活動，預計在新北市舉辦，由新北市長侯友宜領軍，黨內期盼在高人氣的侯友宜帶頭衝刺之下，能為選情再掀一波高潮。

這次縣市長選舉，國民黨以區域聯防為選戰主軸，同時視北台灣為決戰區域，因此第3場聯合大型造勢，將於11月19日的選前黃金週，在桃園舉辦北北基桃聯合造勢活動；藍營地方輔選人士說，希望選前一週，透過北台灣的聯合造勢活動，為選情加溫、拉抬聲勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於選前之夜，國民黨地方選將將各自舉辦活動造勢，黨中央將重兵放在台北市，以「光復台北」作為最主要訴求，為國民黨台北市長參選人蔣萬安做最後的大型衝刺造勢，期盼再次奪回台北市執政權。

此外，國民黨中央自10月起，將舉辦3場區域聯合政見記者會，由黨主席朱立倫帶領黨籍縣市長參選人，共同發表區域聯合政見，爭取支持。10月7日已舉辦竹竹苗聯合政見記者會，南高屏、雲嘉嘉等政見記者會，將陸續登場。（編輯：謝佳珍）1111011