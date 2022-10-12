文宣茶水餐飲是否涉賄選 最高檢：視具體案件而定

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（中央社記者蕭博文台北12日電）最高檢今天表示，選舉造勢活動提供民眾茶水及餐飲是否構成賄選，以及文宣附著於價值30元以下的單一宣傳物品是否涉犯刑責，應由檢察官視具體案件而定。

最高檢表示，不管是文宣品、茶水、餐飲，都應視具體個案，就行賄、給付的標的，主觀上有無行賄意圖，及客觀上是否足以動搖或影響有投票權人的投票意願，由檢察官蒐集相關事證綜合研判。

國民黨立委洪孟楷上週於司法及法制委員會質詢表示，2001年時任法務部長陳定南頒布所謂30元的查賄標準，但時空改變，是否提出蔡清祥條款；法務部長蔡清祥當場表示，會請最高檢在一週（內）提出。

最高檢察署今天發布新聞稿表示，過去「妨害選舉刑事案件例舉」所訂「以文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品…尚難認涉有賄選罪嫌」，是20餘年前端正選風的過渡方式。

最高檢說，現今民智已開，人民已逐漸建立不應以手中選票換取金錢、餐宴或高額禮品等不法對價的觀念，候選人應以政見及政績爭取選民支持，才是民主法治的正軌。

最高檢表示，候選人所送物品的價格，是採用建議售價、實際買受價，如自國外進口貨品是以國外當地價格、離岸價或台灣價格認定，容易產生爭議。

新聞稿指出，候選人的宣傳品雖為價值輕微的禮品，如專用垃圾袋、小包白米等，但如多日發放，無異以化整為零方式迂迴逃避刑責，所以仍應審酌發放時間、地點及次數，是否足以動搖或影響有投票權人的投票意向，視實際案例個別研判。

最高檢並指出，候選人為發放宣導品，勢必聘僱工讀生或工作人員，依現行實務，衍生發給工作費、活動費、車馬費等賄選問題；而候選人競選期間競爭激烈，候選人贈送宣傳物品，主觀上是為加深選民印象，但對於財力較淺或年輕的候選人，產生不公平、不利的因素。

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最高檢表示，應參考日本選舉罷免法第138條第1項規定：「任何人均不得以進行有關選舉拉票或使人行使投票或不投票為目的，進行逐戶的登門訪問」，違者最高可處1年有期徒刑，亦即日本候選人連「戶別訪問」都被禁止。因此台灣選舉贈送禮品之舉，易生瓜田李下賄選之嫌，也應逐漸禁止。

新聞稿最後提到，廉能的政治環境，要有高水準的國民，任何人都無法置身事外，如候選人透過賄選不正方法當選，將嚴重影響政治秩序，也是貪污的開端，在此呼籲所有候選人應以公平、公正方式從事競選活動，共同營造乾淨選舉風氣，提昇民主政治。（編輯：張銘坤）1111012