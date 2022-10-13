李文忠：退輔會未參與轉型正義會報 我反對拆銅像

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行政院日前首度召開「推動轉型正義會報」。退輔會副主委李文忠13日在立院答詢指出，退輔會未受邀參與會報，他認為轉型正義要支持，但他個人已多次表達反對拆除銅像的立場，包括中正紀念堂拆除銅像他也反對。中央社記者王騰毅攝 111年10月13日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）行政院日前首度召開「推動轉型正義會報」。退輔會副主委李文忠今天在立院答詢指出，退輔會未受邀參與會報，他認為轉型正義要堅持，但對於拆除蔣中正銅像一事，他個人已多次表達反對立場。

立院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會業務報告，退輔會主委馮世寬因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）請假，由李文忠列席。李文忠表示，馮世寬目前症狀輕微，在家休養。

國民黨立委溫玉霞質詢，馮世寬曾明確表達反對促轉會推動拆除蔣中正銅像等措施，行政院日前首度舉行「推動轉型正義會報」，退輔會是否參與並表達反對立場。

李文忠答詢指出，退輔會沒有受邀參加行政院推動轉型正義會報，他認為轉型正義要支持，但他個人已多次表達反對拆除銅像的立場，包括中正紀念堂拆除銅像他也反對。

有關李文忠為民進黨台北市長參選人陳時中拉票一事，李文忠回應說，相關簡訊都是他個人發出，政務官在下班時間、未使用公家資源拉票，沒有違反行政中立。

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行政院9月26日首度召開「推動轉型正義會報」會議，由行政院長蘇貞昌主持。根據行政院新聞稿，蘇貞昌表示，促進轉型正義委員會今年5月遞交任務總結報告，完成階段性任務後，各工作事項由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部等6部會扛起；行政院6月27日成立「人權及轉型正義處」，統籌推動轉型正義相關工作。

蘇貞昌強調，推動轉型正義的工作，已提升至行政院層次，請相關部會在促轉會奠定的基礎上，加速處理各項問題、挑戰，並加強溝通。（編輯：郭無患）1111013