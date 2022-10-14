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黃敏惠競選總部開箱 李俊俋挺18歲公民權

2022/10/14 17:25（10/14 17:36 更新）
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嘉義市長黃敏惠力拚連任，14日舉辦競選總部開箱活動，由她親自擔任導覽員介紹競總巧思，以陽光微笑的銘黃色系為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福的寓意。中央社記者姜宜菁攝 111年10月14日
嘉義市長黃敏惠力拚連任，14日舉辦競選總部開箱活動，由她親自擔任導覽員介紹競總巧思，以陽光微笑的銘黃色系為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福的寓意。中央社記者姜宜菁攝 111年10月14日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市14日電）競選連任的嘉義市長黃敏惠今天舉辦競選總部開箱，以銘黃色系為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收等寓意；民進黨嘉義市長參選人李俊俋則在中正公園力推18歲公民權修憲複決。

黃敏惠競選總部為了強調嘉義城市美學，納入噴水圓環、木都、桃城、KANO等嘉義市代表性元素；黃敏惠今天擔任導覽員，向媒體介紹競選總部巧思，並宣布29日晚上6時30分將在嘉義北香湖公園舉辦競選總部成立大會。

黃敏惠說，競選總部跳脫窠臼框架，擺脫政治嚴肅的氣息，以陽光微笑的銘黃色系為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福的寓意。

黃敏惠歡迎民眾在願景牆上寫下對嘉義市政想法，未來作為執政的依據，黃敏惠認為，嘉義市的未來是要和大家共同討論。

李俊俋力推18歲公民權修憲複決案，今晚邀請前民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、立委王美惠等人出席力挺青年，鼓勵青年11月26日投下修憲複決同意票。

李俊俋表示，從西元2023年1月1日起，民法與刑法的成年年齡都將為18歲。當年輕人負起了身為成年人的「責任義務」時，卻沒有同時具有投票的權利，是不合理也不公平的。

李俊俋強調，在台灣爭取民主的路上，年輕人從未缺席，台灣的民主要繼續進步，透過修憲讓年輕人可以進一步共同參與投票，更是民主路上不可或缺的一步。（編輯：謝雅竹）1111014

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