九合一候選人財產申報公告 北市長選舉三強身家曝光

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（中央社記者賴于榛台北14日電）中央選舉委員會今天上網公告，今年九合一選舉公職候選人財產申報資料，台北市長選舉三強身家也曝光。

國民黨候選人蔣萬安，房貸新台幣1711萬餘元，存款1669萬餘元；民進黨候選人陳時中購屋與房貸所導致的債務有4743萬餘元，是存款的10倍餘；無黨籍候選人黃珊珊存款392萬餘元，另外，也有因為房貸等所導致的債務1082萬餘元。

依公職人員財產申報法規定，申請登記為直轄市議員、縣市議員、直轄市長、縣市長的候選人，應在申請候選人登記時申報財產。中選會今天將九合一選舉公職候選人的財產申報資料上網公告，包含直轄市與縣市議員候選人也全揭露。

台北市長選舉部分，蔣萬安是在8月30日申報財產，根據中選會公告的資料，蔣萬安與配偶石舫亘有1筆土地、2筆建物在宜蘭縣、1輛TOYOTA汽車；存款1669萬餘元、5筆已繳金額751萬2989元的保單，另有房貸1711萬餘元。

兩人同時也申報石舫亘對「一起網路科技有限公司」50萬元的事業投資；蔣萬安申報備註特別說明，配偶事業投資僅為50萬元，未達申報標準，但仍全數依法申報。

陳時中與配偶孫琬玲則是在8月25日申報，根據申報內容，兩人有1筆土地、2筆建物在台北市中正區、1輛INFINTI汽車、現金12萬元、存款442萬餘元，並申報總價值240萬元的珠寶1件、樂器2件、高爾夫球證1件。

此外，兩人有4筆已繳保費298萬餘元的保單、債權400萬元、購屋與房貸所導致的債務4743萬餘元，並投資牙醫診所300萬元。另外，陳時中在備註欄表示，原擔任衛福部長期間，交付第一銀行信託的財產信託尚未終止，因此填寫於備註欄，尚有雙北與高雄的9筆土地、7筆建物交付信託。

黃珊珊有2筆土地、4筆建物在新北市、1輛LUXUS汽車、存款392萬餘元、6筆已繳保費637萬餘元的保單，以及因為房貸等所導致的債務1082萬餘元。

信託部分，黃珊珊有1筆在台北市北投區的土地與建物交付信託。（編輯：蘇志宗）1111014