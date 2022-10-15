沈慧虹提科技首都等6大願景 促竹市邁向超級城市

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）15日在「旗艦型政策發表會」提出6大願景政策，宣示將全面發展新竹，讓新竹永續幸福，同黨籍立委柯建銘（左5）、前新竹市長林智堅（右5）皆到場站台。中央社記者郭宣彣攝 111年10月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出「先進軌道、科技首都、舊城再起、宜居生活、幸福加倍、未來教育」超級城市6大願景政策，全面發展新竹，讓新竹永續幸福。

沈慧虹今天舉辦「旗艦型政策發表會」，她致詞表示，過去7年多，她帶領新竹市府努力打好基礎，全方位提升新竹市公共建設，也導入設計、美學概念，未來將在幸福城市的基礎上，超越前新竹市長林智堅，讓城市建設更為完善。

針對先進軌道部分，沈慧虹指出，主張除了打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線等，未來也會透過CCTV（閉路電視）影像，追蹤車輛數與軌跡，轉變為數據資料，同時搭配交通情境模擬，作為改善交通的資訊。

沈慧虹說，在科技首都部分，未來推動「竹科X 2.0」，透過都市計畫擴增用地，創造新腹地，爭取國家太空中心擴建續留新竹市；在舊城再起部分，將透過「東門町造市計畫」，改造中正台，也補助青創業者生活費，鼓勵創業。

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她指出，在宜居生活部分，是以人為本出發，規劃東區的大學城、北區的客雅溪大公園、香山生活聚落的三區綠帶，打造市民喘息空間；在幸福加倍部分，主張試辦夜間臨托服務、親子館數量加倍、敬老愛心卡點數加倍等。

有關未來教育部分，沈慧虹說，提出「關埔中小學再+1」新設中小學，以及推動英語多領域學習、發展STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）、AI（人工智慧）等特色課程，讓孩子學習更方便、多元。（編輯：戴光育）1111015