彰化百工百業挺黃秀芳 蔡總統：縣政不能再流標

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（右2）15日舉辦「彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會」成立大會，黨主席蔡英文（前左2）到場站台，指出彰化縣是六都以外最大工商大縣，需要好縣長發揮在地優勢，呼籲縣民支持黃秀芳。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月15日

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化百工百業挺黃秀芳後援會今天成立。總統蔡英文說，彰縣多項工程流標，原本有廠商看好彰化風電發展前景，但縣府態度消極，人才技術留不住失去發展機會，縣政不能再流標。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部，今天下午在彰化鹿港鎮舉辦「彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會」成立大會，蔡總統、黃秀芳及內政部長徐國勇等人出席。

蔡總統致詞時說，今天是中央流行疫情指揮中心成立第1000天，政府已正式開放國門，她也前往基隆港了解邊境開放情形，讓台灣與國際連結更加緊密，相信百工百業的朋友都做好準備，跟政府一起拚經濟。

蔡總統指出，黃秀芳先前爭取預算要興建彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，不過工程不斷流標，彰化縣竹塘鄉的長照衛福大樓以及彰化八卦山大佛整修工程也多次流標、彰化漁港開發案也流標。

蔡總統提到，許多廠商原本看好彰化離岸風電的發展前景，不過看到縣政府態度消極，於是把很多發展計劃都移到別的縣市，產業留不住，技術人才也留不住，商機就消失，彰化縣發展機會也跟著失去，但彰化縣政不能再流標，現在的縣長做不到，就讓黃秀芳來做。

蔡總統表示，年底的縣長選舉不僅和彰化未來發展有關，也是台灣產業發展關鍵中的關鍵，彰化縣是六都以外最大的工商大縣，需要好縣長發揮在地優勢，呼籲縣民換一個縣長，讓彰化縣的發展大步向前。

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黃秀芳致詞時則表示，今天在鹿港，讓她想到10年前在鹿港舉辦台灣燈會，創造千萬人次參觀人潮與百億元商機，不過現任縣長王惠美上任後卻以時間不夠、財政狀況不佳拒絕，如果她當選縣長，一定提出申請爭取主辦2026年台灣燈會，找回彰化人的光榮感。

針對蔡總統指彰縣府多項工程流標，彰化縣長王惠美陣營表示，缺工缺料是全國普遍現象，中央工程也因受疫情衝擊和國際物價大幅波動，而一再流標，既然是全國性的問題，蔡總統就不該一味指責甩鍋給地方。（編輯：郭諭儒）1111015