前新豐鄉長徐茂淦 涉圖利業者非法傾倒廢棄物遭彈劾

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院指出，新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦涉嫌利用職務，要求業者無償拆除其弟媳老宅，再指示下屬開放垃圾掩埋場供業者非法傾倒廢棄物，圖自己與他人利益，違法情節重大，監察院通過彈劾。

根據監察院最新公布的彈劾案文，新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦在107年3月間委託盧姓業者為其弟媳拆除老宅，並口頭允諾將以新豐鄉公所名義，將老宅前的水溝改善工程發包給盧姓業者的營造公司施作，以彌補盧姓業者無償施作老宅拆除工程的經濟上損失。

彈劾案文表示，盧姓業者在拆除老宅工程中，因不願自行吸收拆除工程產出的廢棄磚瓦、水泥塊、混凝土塊等營建混合廢棄物的處理費用，因此徐茂淦安排在107年的清明連假期間，違法放行盧姓業者將營建混合廢棄物，載運到新豐掩埋場內傾倒。

彈劾案文指出，新豐鄉公所清潔隊的林姓技工還在公文書上登載，盧姓業者是申請清運「2車樹枝、樹葉」等不實內容；盧姓業者因需自行吸收拆除費用，心有不甘，因此另外尋覓北埔土地的營建混合廢棄物來源，以賺取額外清運費用。

彈劾案文表示，在107年4月4日、5日及8日間，違法放行入場傾倒營建混合廢棄物的車次，至少達117車次，其中33車次來自老宅拆除工程、84車次來自北埔土地，總計載運入場傾倒的營建混合廢棄物總重，至少達899.48公噸。盧姓業者還因清潔隊員放行，包了新台幣1萬5000元紅包給清潔隊員。

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彈劾案文指出，以新竹縣資源回收廢棄物清除商業同業公會回函所示，營建混合廢棄物合法的清除費用，若以每公噸約800元計算，老宅拆除的廢棄物清除費約19萬2824元，北埔土地堆置的營建混合廢棄物，原本應付的清除費用則約52萬6760元。

監察院表示，徐茂淦確有假借權力，以圖本身或他人之利益行為，足證其守法觀念淡薄，損及機關良好形象，情節重大，敗壞官箴及地方機關首長形象，因此依憲法及監察法彈劾，並移送懲戒法院審理。（編輯：楊凱翔）1111016