陳菊率團赴紐西蘭 出席APOR監察使年會發表演說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監察院長陳菊（左）在國際監察組織澳紐及太平洋地區第34屆年會發表演說，說明監察院如何發揮影響力，促進廉能政治及保障人權。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）監察院長陳菊日前率團出席國際監察組織澳紐及太平洋地區年會。陳菊說，第6屆監委上任後，關注更多人權侵害及轉型正義議題，如疫情下人權問題，並將持續促進政府廉能、保障人權。

監察院今天透過新聞稿表示，陳菊及監察院國際事務小組成員、監委王美玉、林文程及范巽綠13、14日，出席在紐西蘭威靈頓舉辦的「國際監察組織澳紐及太平洋地區（Australasian and Pacific Ombudsman Region, APOR）第34屆年會」。

監察院說，過去兩年因COVID-19疫情，只能以視訊會議方式舉辦的APOR年會，今年恢復實體會議，也是第6屆監察委員上任後，首度與澳紐及太平洋地區監察使見面交流，討論近年來區域性重要監察及人權議題。

監察院指出，今年APOR年會以「維持監察使之影響性並讓政府傾聽」為主軸。陳菊受邀在「影響政府朝向廉能及人權目標」主題座談場次發表演說，探討監察使如何對政府發揮影響力，卻不受政治角力影響。

陳菊表示，第6屆監委上任後，努力使各項資訊公開透明化、調查司法官集體貪瀆案件，並關注更多人權侵害及轉型正義議題，如疫情下人權問題、國際移工人權等，透過調查、出版報告專書及舉辦座談、研討會，持續發揮促進政府廉能，及保障人權的角色功能。

監察院說，出訪期間適逢紐西蘭監察使公署成立60週年，監察院代表團受邀參與慶祝活動，拜會紐西蘭監察使公署及紐西蘭人權委員會，並就兩國的監察與人權制度經驗，進行交流及討論。

監察院表示，陳菊及監委並與國際監察組織（IOI）理事長暨澳洲西澳監察使費爾德（Chris Field），及APOR理事長暨澳洲維多利亞州監察使葛拉斯（Deborah Glass）晤敘。

監察院說，陳菊也在駐紐西蘭代表處安排下，與紐台經貿會晤敘，順道巡察駐紐西蘭代表處，瞭解台灣在紐西蘭的經貿、外交、僑政、文化等工作概況，並感謝駐外人員疫情期間堅守崗位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監察院指出，監察院是IOI正式會員，IOI是唯一促進全球監察機構合作的國際組織，成員來自超過100個國家暨205個獨立監察機構，倡導監察及人權理念。澳紐及太平洋地區（APOR）為IOI轄下6個地理區之一，也是監察院會籍所在，每1至2年定期舉行區域會議。

監察院說，APOR會員在14日業務會議中，通過共識發表一公報，重申威尼斯原則、肯定監察使制度對提升善治和維護人權的重要性，強調各國監察使間彼此交流和合作的意願，首次發表公報，總結年會的成果。（編輯：趙蔚蘭）1111017