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座車遭指闖紅燈違停 陳時中競總：深自檢討改進

2022/10/18 11:57（10/18 12:50 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（中）18日上午到松江市場拜票，乘車離開時不忘與競選團隊互相加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年10月18日
民進黨台北市長參選人陳時中（中）18日上午到松江市場拜票，乘車離開時不忘與競選團隊互相加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年10月18日
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中座車遭指闖紅燈、違停在公車停靠區，陳時中競選團隊今天表示，違規就是不對，將依法繳交罰款，並深自檢討，已叮嚀工作夥伴不要再發生這種事。

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受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，台北市連日降下豪雨，多處發生積淹水、路樹倒塌和土石崩落災情，陳時中16日晚間取消競選行程，前往內湖及南港勘災，但媒體報導，陳時中座車為了搶快闖紅燈，還違停在公車停靠區。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤今天上午接受媒體聯訪表示，任何時間、任何狀況違規都是不對，團隊發生這樣的事情一定要檢討改進，作為守法的公民，後續罰款繳交將依法辦理，團隊已深自檢討，並叮嚀工作夥伴不要再發生這樣的事情。（編輯：唐聲揚）1111018

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