沈慧虹推觀光政見 吸引遊客訪竹市提振經濟

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天開記者會提出觀光產業政見，要從文化舊城、自然香山到獨特的宗教旅遊，吸引民眾深度體驗新竹之美，透過觀光振興經濟。

沈慧虹致詞表示，新竹市從前是被「路過」的城市，經過竹市府7年多努力，已經成為國人安排小旅行的亮點城市，新竹市擁有渾厚文化底蘊、豐富自然生態和宗教禮俗，過去市府推動「來去新竹住一晚」，讓新竹開始被看見，現在她要從4個發展策略加速推動觀光產業，啟動「來去新竹住一晚2.0」。

沈慧虹指出，觀光政見的4個策略分別是建立「城市品牌」、發展「體驗經濟」、完善「休憩空間」以及發覺「潛力景點」，相輔相成帶動觀光正向循環，讓新竹城市品牌更響亮。

沈慧虹舉例，過去竹市府辦理兒童藝術節、竹塹中元城隍祭，還有香山溼地藝術季、玻璃設計藝術節等豐富活動，都變成新竹市品牌，吸引民眾到新竹住一晚，享受竹塹城獨有的魅力。

沈慧虹指出，她也要透過體驗經濟讓遊客更深度認識新竹，將持續發掘更多店家一起加入行列，也將持續完善休憩空間，未來試辦假日徒步區，這些都能讓遊客體驗到不一樣的新竹，讓遊客怎麼都玩不膩、想一直來玩。

沈慧虹說，新竹還有非常豐富的人文宗教資產，透過導入社區的力量和年輕人的活力，社區志工可以把在地故事說給更多人聽，挖掘新竹溫暖故事，逐漸累積出更多有潛力的景點。

沈慧虹認為，市府的角色應將基礎公共建設做好、把新竹的好推廣出去，市民擁有好生活以外，都會外溢成為新竹市觀光政策的最佳資產。（編輯：李錫璋）1111018