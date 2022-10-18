劉櫂豪活化台東火車站新商圈 饒慶鈴帶農產前進國際

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天提出要積極活化台東火車站周遭商圈，辦理固定市集、商業活動；拚連任的國民黨參選人饒慶鈴則要讓台東農產走入國際。

劉櫂豪今天發表「造好台東火車站新商圈提升台東發展」政見。

他說，日前與台東縣觀光協會座談時，有業者反映台東火車站周遭應活化，要設法促進商圈發展，展現台東地區最大車站應有的繁榮風貌。

劉櫂豪表示，在許多縣市最重要的火車站，都是商業密度最高、最繁榮的地區，而台東車站附近卻沒有積極妥善規劃，讓車站變成只是單純乘車候車的地方，他當選後的新台東縣政府會造好台東車站周遭新商圈，讓附近旅宿業可以留下更多旅客，旅客與附近居民能有購物逛街的商圈，讓台東車站成為台東繁榮的新商圈。

劉櫂豪指出，台東火車站面臨的困境是地方政府首長沒有積極解決問題的心態造成，當大家看到鐵花商圈的活絡與發展時，更具有交通地理優勢的台東火車站應當有更好發展。

劉櫂豪強調，他當選後新台東縣政府將積極活化台東車站商圈，規劃火車站前土地利用，開闢站前縣民廣場，舉辦固定商業及市集活動，將商業機能帶到火車站周遭；並規劃觀光行事曆，整合中央及地方的觀光大型活動，把活動帶到火車站周遭，吸引人潮以促進發展；同時積極協調相關部會，重新啟動後車站廊道，讓南王地區與車站能連結，創造新的商業發展。

劉櫂豪另表示，同時將火車站與道路連結，增加公車班次及設置共享自行車據點，並建立火車站與機場、市區及重要聚落的運輸路，讓旅客在台東車站下車後，不會難以移動，而是成為台東旅程的起點。

台東縣政府農業處今天則召開記者會，宣布打造優質農產品牌積極布局跨境電商前進國際。

饒慶鈴在會中表示，縣府積極打造台東農產品牌，用在地優質農產組成「台東隊」前進國際，增加國內外曝光與銷售機會，像是年初帶隊前往東京食品展讓冷凍鳳梨釋迦亮相，並安排線上採購洽談等活動；年中時夏雪芒果雖然產量減少，但因夏雪的好品質早已揚名海外，不僅推出相關產品，也結合陸空旅運讓更多人品嘗；而紅烏龍產業更開展系列品牌，推廣打造國際化形象。

會後，台灣好農也與香港人民超市簽署MOU合作備忘錄，首波於香港4間實體門市預購台東釋迦，樂見台東農特產品外銷海外市場持續亮眼；此外，平台也將推出「台東味Way to Taitung」整合台東特色商品，自10月18日起至11月18日推出為期1個月的限定促銷活動，增加海外曝光帶動整體銷售。（編輯：陳仁華）1111018