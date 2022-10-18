鄭朝方提政見 爭取管理三民網球場、增運動空間

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民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右）18日提出，竹北市三民網球場夜間燈光照明不足，但現在球場管理權限在新竹縣政府體育場，未來要爭取撥給竹北市公所維管，以盡力推動整修，讓運動設備更為完善。（鄭朝方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天提出，三民網球場未完善整修，夜間照明不足，管理權限在新竹縣政府體育場，未來爭取由竹北公所維管整修，也要建設風雨球場，方便民眾運動。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，他曾邀竹北市三民網球協會理事長陳詩文，一同會勘三民網球場，會商未來如何以多點增設方式來擴充運動空間，讓市民也能有好的運動空間。

鄭朝方表示，竹北市三民網球場夜間燈光照明不足，但現在球場管理權限在新竹縣政府體育場，未來要爭取撥給竹北市公所維管，以盡力推動整修，讓運動設備更為完善。

陳詩文說，今年7月起參與發起連署，訴求多增設球場和推動建設全國性比賽標準規格網球場，吸引超過6000人響應，初步收到於公25預計增設3面球場，及竹北國民運動中心頂樓增加3面，但仍不足，盼未來能協助推動運動設施建設。

鄭朝方說，除此之外，也要提升建構公園綠帶運動廊道及增加社區運動能量，如爭取建設風雨球場，同時與太陽能板結合，讓公共空間附加綠能資源，夏日降溫、雨天遮雨，達成永續力的核心價值。（編輯：李錫璋）1111018