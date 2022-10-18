高虹安提城市發展願景 結合大數據打造智慧新竹

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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安18日舉辦「城市願景：Smart Hsinchu」政見發表會表示，「智慧新竹」的發展願景，未來會實踐在永續、交通、觀光、教育、安防、建築、健康、農業等，為各種業態打造突破性發展，加速滿足市民的服務需求。（高虹安競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月18日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安今天舉辦「城市願景：Smart Hsinchu」政見發表會，提出「4大主軸、3個層次」發展願景，要將新竹市推動成為國際化智慧城市。

高虹安表示，新竹市具有得天獨厚的條件，有好的科技園區、有好的新創產業，也有好的大學城和研究單位，應快速推動成為國際化智慧城市，希望透過這些各項豐沛能量，推動「智慧新竹」政見中的數位、科技、物聯與創新4大主軸。

高虹安指出，她有數位科技專業背景，過去所學與服務過的產學研單位，都有許多導入物聯網跟大數據應用經驗，而這項政見內容都是結合市民的實際需求後規劃提出。

高虹安說明，3個層次中的「基礎建設」是很重要的環節，包含城市的感測終端、5G網路，才可收集與分析重要數據，另外也要顧及非常重要的資通安全與隱私部分，需要先完善這些基礎建設才能進行各種智慧應用。

高虹安指出，未來會成立市政物聯網中心及資料管理委員會，包括市政府的開放數據、智慧應用等，以及數據隱私保護等工作，都會在這兩個單位中做好基本掌管。

高虹安舉例，以智慧新竹（Smart HsinChu）的概念來說，搭配科技工具可以讓交通更聰明、更智慧，包含交通大數據收集、尖離峰的路口車流量影像分析、智慧交通號誌的交控系統，另外也可增加車牌辨識、智慧開單系統，提升停車管理效率。

高虹安說，希望未來透過科技執法，讓肇事率較高的路口智慧監視器的增加密度，若是偵測到肇事事件，可以第一時間讓人員到場排除，也可以透過影像的科技執法提升破案率。

高虹安表示，「智慧新竹」的發展願景，未來會實踐在永續、交通、觀光、教育、安防、建築、健康、農業等，為各種業態打造突破性發展，加速滿足市民的服務需求。（編輯：李錫璋）1111018