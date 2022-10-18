柯文哲勘災是作秀說 沈慧虹指失言又失職

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）大雨傳災情，台北市長柯文哲到外地輔選還稱「勘災是作秀」。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，柯文哲失言又失職；對手高虹安則說，不讓勘災成政治表演，確實是門課題。

沈慧虹今天在政見發表會時接受媒體聯訪時表示，上個週末北台灣風雨很大，柯文哲竟跑到新竹市幫高虹安站台，對於柯文哲說「勘災只是作秀」，高虹安應該回答是否認同這個說法。

沈慧虹認為，城市首長到第一線勘災，除了給人民安心感、信賴感，更能夠機動性指揮、快速決策，提高災後恢復效率。

民眾黨新竹市長參選人高虹安透過新聞稿回應，有些參選人到災情現場拍照，也有參選人穿著皮鞋去勘災，如何不讓勘災變成政治表演，確實是門課題，有很多可以借鏡檢討之處，而更重要的是事前預防工作要盡力做。

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高虹安指出，在極端氣候下，短時間內強降雨如何因應，逐漸成為城市治理中的重中之重，新竹市過去也有數次淹水慘痛經驗，因此特別在先前提出的宜居永續政見中，納入海綿城市概念。

高虹安說，海綿城市是國際先進城市已經在發展，像新竹市同時面臨缺水及淹水問題，海綿城市就是可行解決方案，讓城市在降雨時可以吸水、蓄水，平時則可利用收集的雨水。（編輯：方沛清）1111018