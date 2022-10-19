布林肯提北京恐加速統一 邱國正：國軍不會無動於衷

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）美國國務卿布林肯日前警示北京恐加速實現統一，國防部長邱國正今天說，對方要提前或延後，國軍不會無動於衷，建軍備戰有固定期程，「下一秒、下一個鐘頭要做什麼都清楚」，會根據徵候研判，做好應對。

立院國防及外交委員會今天審查國防部主管預算，邱國正列席會議前接受媒體訪問時，做了以上表示。

布林肯（Antony Blinken）17日與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）共同出席史丹佛大學（Stanford University）一場論壇。布林肯說，中國已做出了一個「根本決定，即不能再接受現狀，北京決心在更快的時間內實現統一」，但他並未說明確切的估計或日期。

邱國正回應媒體相關提問時指出，國軍建軍備戰「下一秒、下一個鐘頭要做什麼都清楚」，北京想要延後、提前，國軍也有期程，不是無動於衷，會依據徵候研判任何可能的事情。

他重申，如果遭受第一擊，國軍必須自我防衛，就像「有人推你，你一定要躲開或撥開」。

有關行政院長蘇貞昌確診，昨天曾與蘇貞昌在院會同台備詢的邱國正表示，自己已經打滿疫苗。但忘記是打哪種疫苗，「全部打滿已經很好了」，他表示，目前沒想過再打第四劑疫苗。

外媒報導，英國國防部表示，英國約有30名退役軍事飛行員被重金引誘前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍、替中國培訓軍人。英國正發布情報警示，警告退役軍事飛行員不要效力中國軍方。

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邱國正回覆媒體提問表示，國軍對於退伍或有經驗人員都有管制方法，離開軍中恢復一介平民，在除役年齡之前涉及動員也有一定法規管理，但目前沒有採取強制管制法規，其他國家措施可作參考，但「不一定要把任何事情都往自己頭上套」。

至於兩岸如果出現戰事，無人機是否會造成台灣人員傷亡，邱國正說，不只戰時，無人機在平常就會造成困擾、損傷，並不樂見；對無人機必須採取因應措施，這是因為中共一再挑釁，「國軍不願意打，誰願意打」，國軍不能毫無方法應對。（編輯：郭無患）1111019