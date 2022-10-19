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網續傳空軍叛逃假消息 空軍今向警方舉發散布謠言

2022/10/19 17:49
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（中央社記者黃雅詩台北19日電） 針對網傳「凌晨4:35分，台某空軍四架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並與地面失聯」一事，空軍司令部表示，今天下午已由法務部門前往桃園中壢分局，依違反社會秩序維護法舉發為「散布謠言」行為。

空軍司令部發布新聞稿指出，此一網路謠言已歷經多次散布，且澄清後仍持續轉傳，為端正視聽，已完成蒐證，於今日下午由法務部門赴桃園市中壢分局，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言」行為舉發。

空軍司令部表示，後續將配合警方釐清相關案情，以防範有心人士持續散布假訊息。

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空軍司令部昨天曾發布新聞稿澄清此一假訊息，強調有心人刻意製造、傳播不實假訊息，居心叵測，空軍強烈譴責這種惡意行為，籲請國內媒體及社會大眾勿聽信傳言。

根據台灣事實查核中心去年資料，此傳言至少從2003年就在中國網路論壇流傳，國防部先前已證實此為不實訊息，並指出傳言提及的飛機編號並不符合台灣軍機的編號方式。該訊息最初以簡體字發送，製造台灣4架空軍叛逃到中國的假消息。（編輯：翟思嘉）1111019

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