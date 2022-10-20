遭控公費唸醫未盡義務 陳其邁：不悔棄醫投入政治

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長陳其邁遭質疑公費唸醫卻未盡服務義務，無法領回醫師證書。陳其邁今天表示，每個階段都在實踐理想，不後悔選擇放棄臨床工作，投入政治改革，這也是自己一輩子努力的目標。

國民黨昨天召開記者會批陳其邁是「假醫生真政客」，未曾執業從醫，用「醫生市長」是欺世盜名。陳其邁說已返還公費，但未完成規定的服務年限，就不得領回醫師證書正本，所以還錢不代表就解除服務義務。

對此，陳其邁今天中午出席「全聯實業股份有限公司低溫廠房新建動土典禮」時接受媒體聯訪表示，自己是實實在在的醫師、公衛人，也是腳踏實地的政治工作者，「在每一個階段，我都在實踐我的理想」。

陳其邁說，當年在追求台灣民主化的過程，以及在當時打破威權、實踐人民追求民主自由的大時代裡，他選擇放棄臨床工作，投入政治改革，「作為一個學醫的人，我對我人生的選擇不後悔，這也是我一輩子努力的目標」。

陳其邁說，有太多醫界前輩放棄臨床工作，從事社會工作或政治工作，都是他學習的榜樣。自己從學生時代參與學運，到投入社會改革運動，在環保、反核或追求言論自由等方面所做的努力，都能接受選民檢驗。

陳其邁強調，在當年背景下，作為一個學醫的人，他的選擇是在於善盡作為一個知識份子的責任，他對選擇從不後悔。此外，面對選舉，他在意的是民眾需求，而不是政治語言。（編輯：謝雅竹）1111020