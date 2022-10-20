蔡適應推通勤族3省政見 謝國樑粉色宣傳車亮相

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天公布「通勤族3省方案」政見，短期推動台鐵月票搭市公車免費；而對手謝國樑的粉紅色系「產業、就業」宣傳車亮相，盼讓市民能更瞭解自己。

蔡適應在記者會表示，「3省方案」政見要為通勤族省荷包、省時間、省麻煩。針對短期方案，他評估近期要汰換15輛老舊公車，至於提高公車服務密度，經計算後，他認為要再補足25名司機，才能讓服務提升。

蔡適應並提出基隆市公車處全面接管R路線公車，澈底解決R路線嚴重脫班問題，及推動台鐵月票搭乘基隆市公車免費專案，減少市區私人運具，希望在就任市長後2年內完成提升市公車服務量能，並搭配公車轉乘台鐵方案。

談到中期方案，蔡適應說，會讓基北北桃4市坐下來討論通勤月票，並增加國道快捷公車，提供通勤族更多條路線選擇。至於長期方案，國道1號拓寬正持續進行，也會持續推動七堵增設匝道，基隆捷運正力拚明年第4季發包動工。

國民黨基隆市長參選人謝國樑的「產業、就業」宣傳車今天亮相，謝國樑希望在最後衝刺期，透過這台宣傳車，讓市民更了解自己，他說，未來上任後，一定會達成為市民引進產業、增加就業的目標。

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謝國樑透過新聞稿指出，基隆市每天有近11萬名通勤族到雙北等其他縣市工作，平均每天花費3.5小時在通勤，所以自己最大的任務，就是希望幫大家在基隆找分穩定工作，讓更多市民留在基隆上班，減少每天通勤舟車勞頓。

謝國樑表示，宣傳車採用粉紅色系，車身寫上競選3大主軸「引進產業、增加就業、關懷弱勢」，且特別設計「定點」與「行進」宣傳模式，並選用大受好評的小愛爸爸與小愛動漫版人形圖像，希望讓更多市民了解自己想為基隆做的事情。（編輯：方沛清）1111020